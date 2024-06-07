"بصورة غير مباشرة"... نداء الوطن: واشنطن تطلب وساطة حزب الله مع "حماس"

ووفق هذه المعلومات ، تابعت الصحيفة، اقترح المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، في اتصال أجراه برئيس مجلس النواب نبيه بري أن ينقل الى حزب الله طلباً يقضي بتكثيف الحزب الجهود مع حماس، في موازاة الجهود الجارية مع اسرائيل كي يتحقق وقف النار في غزة.

وبرّر هوكشتاين طلبه غير المسبوق، بأنه يلاقي قرار حزب الله بربط جبهة الجنوب بغزة، فإذا ما نجحت الجهود الجارية لوقف الحرب في القطاع الفلسطيني فسيؤدي ذلك تلقائياً الى وقف مواجهات الجنوب.

وبحسب المعلومات تلقّى بري من الحزب جواباً ضمّنه رفضاً للقيام بهذه الوساطة لاعتبارات وصلت الى عين التينة ونقلتها الى المبعوث الأميركي.