هل سينعم اللبنانيون بـ "المُكيف" هذا الصيف؟.. خبر سار من وزير الطاقة



وقال: "الآن سيرتفع الإنتاج في نصف شهر حزيران إلى نحو 600 ميغاوات، وهذا يعني بأن هناك ساعات تغذية إضافية".



وخلال تصريح له من السرايا الحكوميّ، قال فياض: "بما أننا في فترة الصيف والحر فستزيد الحاجات نظراً إلى اللجوء إلى المكيفات وتصبح الحاجة إلى الكهرباء أعلى، فهذا الإجراء يسمح بالمحافظة على نظام التغذية الموجود ولا يمكن أن يعطي أكثر لأن الحاجات في كل الأماكن ستكون أكبر مما كانت في فصل الربيع، وبالتالي هذا يسمح بالمحافظة على نظام التغذية الحالي، ونسعى أيضاً لشراء الفيول ولدى المؤسسة الأموال اللازمة لذلك لزيادة التغذية أكثر".