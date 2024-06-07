بشأن تعميم "مدعي عام التمييز"..طلب من ميقاتي

وكان رئيس الحكومة استقبل مدير ادارة العولمة في وزارة الخارجية الفرنسية أورليان لو شوفالييه في حضور سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو، ومستشاري رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

وتم خلال الاجتماع بحث البرامج التي تنفذها الوكالة الفرنسية في لبنان في المجالات كافة لا سيما التعليم والصحة.