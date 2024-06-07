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حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في مثلث الطيحات بالاسلحة الصاروخية
2024-06-07 | 17:24
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حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في مثلث الطيحات بالاسلحة الصاروخية
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