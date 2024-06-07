حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في مثلث الطيحات بالاسلحة الصاروخية

معلومات الجديد: عظة البطريرك ستكون متوازنة لا تصعيدية سيدعو فيها الى محاكمة المرتكبين وانزال اشد العقاب والمحافظة على السلم الاهلي وعدم استثمار هذه الحادثة في السياسة