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محليات

"الشرق الأوسط": قطر تدرس القيام بمبادرة

2024-06-08 | 01:09
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&quot;الشرق الأوسط&quot;: قطر تدرس القيام بمبادرة
"الشرق الأوسط": قطر تدرس القيام بمبادرة


علمت "الشرق الأوسط" أن "قطر بدأت تستمزج آراء الكتل النيابية للوقوف على رأيها حيال إمكانية التقدم بمبادرة لتسهيل انتخاب الرئيس من دون أن تُفصح عن خطوطها العريضة التي ما زالت موضع استكشاف، ولن تتسرّع لإخراجها للعلن لأنها تفضّل التريث وعدم حرق المراحل في غير أوانها".

في هذا السياق، كشفت المصادر النيابية لـ "الشرق الأوسط" أن "رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى، حتى الساعة، في إطار استكشافه لمواقف الكتل النيابية، الرئيس السابق لـ "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط وخلفه نجله رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، وعضوي كتلة "القوات اللبنانية" الوزير السابق النائب ملحم رياشي وزميله بيار بو عاصي، والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل، ولمرة ثانية في أقل من أسبوعين، على أن يتابع لقاءاته بممثلين لمعظم الكتل النيابية ذات التأثير في الملف الرئاسي".
وقالت المصادر النيابية إن "قطر تدرس القيام بمبادرة، لكنها تفضل التريث إلى ما بعد استكمالها اللقاءات التي تعقدها مع الكتل النيابية"، وأكدت أن "الذين التقوا رئيس الوزراء القطري لم يطّلعوا على مضامينها، لأنها ما زالت في طور التأسيس، ولن تخرج عن التوجه العام للجنة "الخماسية"، وعنوانه تضافر الجهود لتسهيل انتخاب الرئيس على خلفية السؤال عما يمكن القيام به لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم"، وأكدت أن "اللقاءات الاستطلاعية لا تختلف عن تلك التي قام بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان".
"الشرق الأوسط": قطر تدرس القيام بمبادرة

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