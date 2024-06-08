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محليات

آخر التطورات الميدانية جنوباً.. مع مراسل الجديد

2024-06-08 | 07:23
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آخر التطورات الميدانية جنوباً.. مع مراسل الجديد
آخر التطورات الميدانية جنوباً.. مع مراسل الجديد


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نبيه عواضة: تل أبيب ستشهد مظاهرات صاخبة ضد نتنياهو
11:02

نبيه عواضة: تل أبيب ستشهد مظاهرات صاخبة ضد نتنياهو



اعتبر الخبير في الشؤون الاسرائيلية نبيه عواضة أن "ذهاب غانتس في الاستقالة سوف يُمكّن نتنياهو من البقاء على حكومة يمينية متطرفة تضم الحريديم وحزبي سموتريش وبن غفير الأمر الذي سيمكنه من الحكم بقبضة قوية جداً"

وأشار عواضة إلى أن "الطرف الأقوى اليوم هو نتنياهو إلا أنه سيكون هنالك معطيات جديدة على الواقع الاسرائيلي في الأيام المقبلة، أولا دخول الدورة الصيفية للكنيست الاسرائيلي في حكم العمل يوم الاثنين والتحركات التي أعلن عنها قادة الحراك المدني الذين كانوا يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو، ما يعني أن تل أبيب ومناطق أخرى ستشهد مظاهرات صاخبة ضد حكومة نتنياهو وسياسيته".

11:02

نبيه عواضة: تل أبيب ستشهد مظاهرات صاخبة ضد نتنياهو



اعتبر الخبير في الشؤون الاسرائيلية نبيه عواضة أن "ذهاب غانتس في الاستقالة سوف يُمكّن نتنياهو من البقاء على حكومة يمينية متطرفة تضم الحريديم وحزبي سموتريش وبن غفير الأمر الذي سيمكنه من الحكم بقبضة قوية جداً"

وأشار عواضة إلى أن "الطرف الأقوى اليوم هو نتنياهو إلا أنه سيكون هنالك معطيات جديدة على الواقع الاسرائيلي في الأيام المقبلة، أولا دخول الدورة الصيفية للكنيست الاسرائيلي في حكم العمل يوم الاثنين والتحركات التي أعلن عنها قادة الحراك المدني الذين كانوا يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو، ما يعني أن تل أبيب ومناطق أخرى ستشهد مظاهرات صاخبة ضد حكومة نتنياهو وسياسيته".

داوود رمال: لبنان لم يعد أولوية.. والقوى السياسية لا تلتزم بقوانين الدستور
10:39

داوود رمال: لبنان لم يعد أولوية.. والقوى السياسية لا تلتزم بقوانين الدستور

اعتبر الصحافي داوود رمال أن "الأولوية اليوم هي وضع الجبهة الحدودية في الجنوب والحرب القائمة على أراضي فلسطين، كذلك الحرب الروسية – الأوكرانية، إنما لبنان فهو متروك لمصيره وللإرتجال الذي تقوم به القوى السياسية كافة".
وأشار رمال في مقابلة ضمن برنامج هنا بيروت أن "جبهة الجنوب لن تُغلق في المدى القريب، وان التهديدات الإسرائيلية للبنان مستمرة وقد يتم تنفيذها في أي وقت"
كما يرى رمال أن نتنياهو يكسب الوقت للدخول إلى الانتخابات لأنه يراهن على وصول ترامب إلى سدة الرئاسة وتطبيق صفقة القرن".
وقال رمال: "قطر تعد العدة وتحضر مسودة ورقة التفاوض لحل الأزمة اللبنانية بصورة عامة وليس الأزمة الرئاسية فقط لكنها تنتظر أن تكون الأجواء السعودية والأميركية مؤاتية" معتبراً أن "المعركة الدائرة اليوم هي معركة أميركية غربية لتثبيت الكيان الإسرائيلي الغاصب لأرض فلسطين"

10:39

داوود رمال: لبنان لم يعد أولوية.. والقوى السياسية لا تلتزم بقوانين الدستور

اعتبر الصحافي داوود رمال أن "الأولوية اليوم هي وضع الجبهة الحدودية في الجنوب والحرب القائمة على أراضي فلسطين، كذلك الحرب الروسية – الأوكرانية، إنما لبنان فهو متروك لمصيره وللإرتجال الذي تقوم به القوى السياسية كافة".
وأشار رمال في مقابلة ضمن برنامج هنا بيروت أن "جبهة الجنوب لن تُغلق في المدى القريب، وان التهديدات الإسرائيلية للبنان مستمرة وقد يتم تنفيذها في أي وقت"
كما يرى رمال أن نتنياهو يكسب الوقت للدخول إلى الانتخابات لأنه يراهن على وصول ترامب إلى سدة الرئاسة وتطبيق صفقة القرن".
وقال رمال: "قطر تعد العدة وتحضر مسودة ورقة التفاوض لحل الأزمة اللبنانية بصورة عامة وليس الأزمة الرئاسية فقط لكنها تنتظر أن تكون الأجواء السعودية والأميركية مؤاتية" معتبراً أن "المعركة الدائرة اليوم هي معركة أميركية غربية لتثبيت الكيان الإسرائيلي الغاصب لأرض فلسطين"

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