مراسل الجديد: الطيران الحربي شن غارة على بلدة الخيام

اعتبر الصحافي داوود رمال أن "الأولوية اليوم هي وضع الجبهة الحدودية في الجنوب والحرب القائمة على أراضي فلسطين، كذلك الحرب الروسية – الأوكرانية، إنما لبنان فهو متروك لمصيره وللإرتجال الذي تقوم به القوى السياسية كافة".

وأشار رمال في مقابلة ضمن برنامج هنا بيروت أن "جبهة الجنوب لن تُغلق في المدى القريب، وان التهديدات الإسرائيلية للبنان مستمرة وقد يتم تنفيذها في أي وقت"

كما يرى رمال أن نتنياهو يكسب الوقت للدخول إلى الانتخابات لأنه يراهن على وصول ترامب إلى سدة الرئاسة وتطبيق صفقة القرن".

وقال رمال: "قطر تعد العدة وتحضر مسودة ورقة التفاوض لحل الأزمة اللبنانية بصورة عامة وليس الأزمة الرئاسية فقط لكنها تنتظر أن تكون الأجواء السعودية والأميركية مؤاتية" معتبراً أن "المعركة الدائرة اليوم هي معركة أميركية غربية لتثبيت الكيان الإسرائيلي الغاصب لأرض فلسطين"

