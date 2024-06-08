بأقل من ساعة.. 4 بيانات لحزب الله وقصف على العدو!

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين خصوصاً في بلدة عيترون مما أدى إلى استشهاد مواطنين وجرح آخرين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 8-6-2024 *مبنى تابع للإستخبارات العسكرية في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة، مما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وسقوط من بداخله بين قتيلٍ وجريح.
وفي بيان ثان ورد التالي:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة والاعتداء الأخير على بلدتي مركبا وعيترون، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 8-6-2024 مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل براجمة من صواريخ فلق 2.
وجاء في بيان ثالث:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة الخيام، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 8-6-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفريوفال بالأسلحة الصاروخية.
وفي بيان رابع:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة الخيام، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 8-6-2024 *مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.