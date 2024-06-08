بأقل من ساعة.. 4 بيانات لحزب الله وقصف على العدو!

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين خصوصاً في بلدة عيترون مما أدى ‏إلى استشهاد مواطنين وجرح آخرين، استهدف مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 8-6-2024 *مبنى تابع ‏للإستخبارات العسكرية في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة، مما أدى إلى ‏تدميره واشتعال النيران فيه وسقوط من بداخله بين قتيلٍ وجريح.‏

وفي بيان ثان ورد التالي:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة والاعتداء الأخير على بلدتي مركبا وعيترون، قصف ‏مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 8-6-2024 مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل براجمة من ‏صواريخ فلق 2. ‏

وجاء في بيان ثالث:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة الخيام، استهدف مجاهدو ‏‏المقاومة ‏الإسلامية يوم السبت 8-6-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفريوفال بالأسلحة ‏الصاروخية.

وفي بيان رابع:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة الخيام، استهدف مجاهدو ‏‏المقاومة ‏الإسلامية يوم السبت 8-6-2024 *مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.

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