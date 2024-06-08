والدها تركها في السيارة وتوفيت.. شعبة المعلومات توقفه!
توفت الطلفة "آلاء حسن" البالغة من العمر عامين بعد أن تركها والدها داخل السيارة وذهب لإحضار وقود وقد نسي الطفلة ليعود بعد حوالي ٣ ساعات ويجدها بوضع غير مستقر واشعة الشمس الحادة تسببت لها بحروق في أنحاء جسدها .
ويذكر بأنه قد نقلها الى احد المستشفيات وفر الى جهة مجهولة أثناءها .
وبتاريخ ٨/٦/٢٠٢٤ تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد مكان الأب ويدعى "أ.ح" وقد تم توقيفه واقتياده الى التحقيق واتخاذ المقتضى القانوني بحقه بإشراف القضاء المختص .