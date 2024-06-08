والدها تركها في السيارة وتوفيت.. شعبة المعلومات توقفه!

اعلنت المديريّـة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي في بيان انه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات السلب بقوة السّلاح في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات حول قيام مجهول باستدراج عمّال إلى أماكن نائية بحجّة تأمين عمل لهم ومن ثم يقدم على سلبهم بقوة السلاح.