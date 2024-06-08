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محليات

والدها تركها في السيارة وتوفيت.. شعبة المعلومات توقفه!

2024-06-08 | 15:28
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والدها تركها في السيارة وتوفيت.. شعبة المعلومات توقفه!
والدها تركها في السيارة وتوفيت.. شعبة المعلومات توقفه!

توفت الطلفة "آلاء حسن" البالغة من العمر عامين بعد أن تركها والدها داخل السيارة وذهب لإحضار وقود وقد نسي الطفلة ليعود بعد حوالي ٣ ساعات ويجدها بوضع غير مستقر واشعة الشمس الحادة تسببت لها بحروق في أنحاء جسدها .

ويذكر بأنه قد نقلها الى احد المستشفيات وفر الى جهة مجهولة أثناءها .

وبتاريخ ٨/٦/٢٠٢٤ تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد مكان الأب ويدعى "أ.ح" وقد تم توقيفه واقتياده الى التحقيق واتخاذ المقتضى القانوني بحقه بإشراف القضاء المختص .

والدها تركها في السيارة وتوفيت.. شعبة المعلومات توقفه!

محليات

شعبة المعلومات

قوى الأمن الداخلي

ألاء حسن

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اعلنت المديريّـة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي في بيان انه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات السلب بقوة السّلاح في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات حول قيام مجهول باستدراج عمّال إلى أماكن نائية بحجّة تأمين عمل لهم ومن ثم يقدم على سلبهم بقوة السلاح.

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