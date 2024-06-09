وزارة الخارجيّة تدين المجزرة التي ارتكبتها "اسرائيل" في مخيم النصيرات: هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني

وقالت الوزارة في بيان ان "هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا خطيرًا وواضحًا للقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعيّة الدوليّة مما يطيل هذه الأزمة، ويُقوّض أي فرصة لحل عادل وشامل يسمح بقيام دولة فلسطينيّة مُستقلّة، استنادًا إلى قرارات الشرعيّة الدولية، ومبادرة السلام العربيّة، وحلّ الدولتين."

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة إلى التحرُّك بشكلٍ فوري وحاسم لوقف هذه المجازر والاعتداءات، ووضع حدٍّ لهذه الكارثة الإنسانيّة، والضغط على إسرائيل للإمتثال لقرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصّلة، والقانون الدولي الإنساني.