جوزيف ابو فاضل عن الإنتخابات الرئاسية: سليمان فرنجية لن يصل إلا بعد التسوية.. ولا أفق لـ "جبران باسيل"!

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#جان_عزيز لـ وهلق شو: هناك ثلاثة احتمالات رئاسية مسدودة و"عم يتسلّوا الشباب" ويتجهون نحو طرح "خلينا نجرب اضعف وأجبن رئيس في طائفته "
#جان_عزيز لـ وهلق شو: هناك ثلاثة احتمالات رئاسية مسدودة و"عم يتسلّوا الشباب" ويتجهون نحو طرح "خلينا نجرب اضعف وأجبن رئيس في طائفته "
رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ وهلق شو: الاسرائيلي لا يملك القدرة ولا الخطة ولا الاستراتيجية لفتح جبهة جديدة
رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ وهلق شو: الاسرائيلي لا يملك القدرة ولا الخطة ولا الاستراتيجية لفتح جبهة جديدة
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2024-06-09 | 09:50
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محليات
الإنتخابات
الرئاسية:
سليمان
فرنجية
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"جبران
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