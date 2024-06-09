جوزيف ابو فاضل عن الإنتخابات الرئاسية: سليمان فرنجية لن يصل إلا بعد التسوية.. ولا أفق لـ "جبران باسيل"!

جوزيف ابو فاضل عن الإنتخابات الرئاسية: سليمان فرنجية لن يصل إلا بعد التسوية.. ولا أفق لـ "جبران باسيل"!