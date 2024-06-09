مراسل الجديد: غارة بصاروخين من مسيرة على أطراف جبشيت منطقة كفردجال

#جان_عزيز لـ وهلق شو: هناك ثلاثة احتمالات رئاسية مسدودة و"عم يتسلّوا الشباب" ويتجهون نحو طرح "خلينا نجرب اضعف وأجبن رئيس في طائفته "

#جان_عزيز لـ وهلق شو: هناك ثلاثة احتمالات رئاسية مسدودة و"عم يتسلّوا الشباب" ويتجهون نحو طرح "خلينا نجرب اضعف وأجبن رئيس في طائفته "