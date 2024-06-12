الجمهورية: نتيجة الدينامية التي أطلقها حراك باسيل "صفر"

اكّد مصدر سياسي رفيع لصحيفة الجمهورية، انّ "حركة بعض الكتل السياسية انطلقت اما من "حطة أيد" مع مسعى المجموعة الخماسية العربية ـ الدولية، وأما من شعور بالخمول السياسي في البيت الداخلي، فكان القرار بإعادة تشغيل الماكينات وإجراء نوع من «الروداج» موجّه الى الأنصار أولًا قبل القوى السياسية الأخرى، حتى انّ بعض التصريحات تُطلق بشعبوية وبإدراك مسبق انّه لم يحن الوقت بعد للانتخاب الرئاسي، وانّ اللعب في الوقت الضائع لا يزال المتاح حالياً".