الديار: بري جاهز للدعوة إلى جلسة انتخاب حتى في يوم "أحد"

نقل زوار الرئيس بري عنه لصحيفة الديار، انه "عندما يصبح لديه 86 نائبا سيدعو للحوار الذي قد يكون لساعات او يوم او كحد اقصى 7 ايام"، معرباً عن "جهوزيته للدعوة لجلسة انتخاب حتى في يوم احد".