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محليات

الديار: بري جاهز للدعوة إلى جلسة انتخاب حتى في يوم "أحد"

2024-06-12 | 01:45
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الديار: بري جاهز للدعوة إلى جلسة انتخاب حتى في يوم &quot;أحد&quot;
الديار: بري جاهز للدعوة إلى جلسة انتخاب حتى في يوم "أحد"

نقل زوار الرئيس بري عنه لصحيفة الديار، انه "عندما يصبح لديه 86 نائبا سيدعو للحوار الذي قد يكون لساعات او يوم او كحد اقصى 7 ايام"، معرباً عن "جهوزيته للدعوة لجلسة انتخاب حتى في يوم احد".

ويشير زوار بري الى انه "اذا ادى الحوار الى التفاهم على اسمين او 3 يتم الانتقال فورا بعده الى جلسة انتخاب".

ويتجاهل رئيس المجلس النيابي الرد على رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع وهجومه المتواصل عليه.

وعما اذا كانت انتقادات جعجع المستمرة بخلفية سعودية، يعتبر انه "سؤال يوجه لجعجع وليس لي".

وردا على سؤال، يوضح رئيس البرلمان ان "القطريين لديهم افكار لا مبادرة موسعة بخصوص الرئاسة"، نافيا ان "يكونوا طرحوا تعديلات بالنظام اللبناني".

وعن الوضع في الجنوب، يؤكد بري ان "هناك اتفاق مع الاميركيين على تطبيق القرار 1701 فور انتهاء الحرب في غزة"، مشيرا الى ان "الهدنة في غزة سوف تنتقل اوتوماتيكيا الى الجنوب اللبناني". 

كما يشير الى ان "الفرنسيين نقلوا تهديدات اسرائيلية الى لبنان".
الديار: بري جاهز للدعوة إلى جلسة انتخاب حتى في يوم "أحد"

محليات

نبيه بري

صحيفة الديار

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