تطورات ميدانية متسارعة.. والحزب ماضٍ بعملياته!

الاول:"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الأربعاء 12-6-2024 موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
الثاني:"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:35 من قبل ظهر يوم الأربعاء 12-6-2024 موقع راميا بالقذائف المدفعية".
الثالث:"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:35 من قبل ظهر يوم الأربعاء 12-6-2024 موقع الراهب بالقذائف المدفعية".