تطورات ميدانية متسارعة.. والحزب ماضٍ بعملياته!

أصدرت المقاومة الاسلامية، بيانات، جاء فيها:



الاول:"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الأربعاء 12-6-2024 موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏



الثاني:"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 10:35 من قبل ظهر يوم الأربعاء 12-6-2024 موقع راميا بالقذائف المدفعية".‏

الثالث:"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 10:35 من قبل ظهر يوم الأربعاء 12-6-2024 موقع الراهب بالقذائف المدفعية".