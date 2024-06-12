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محليات

ميقاتي بصدد الدعوة إلى جلسة وزارية وعلى جدول أعمالها أكثر من 20 بنداً

2024-06-12 | 05:13
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ميقاتي بصدد الدعوة إلى جلسة وزارية وعلى جدول أعمالها أكثر من 20 بنداً
ميقاتي بصدد الدعوة إلى جلسة وزارية وعلى جدول أعمالها أكثر من 20 بنداً

ميقاتي بصدد الدعوة إلى جلسة وزارية وعلى جدول أعمالها أكثر من 20 بنداً

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ميقاتي بصدد الدعوة إلى جلسة وزارية وعلى جدول أعمالها أكثر من 20 بنداً

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