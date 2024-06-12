ميقاتي بصدد الدعوة إلى جلسة وزارية وعلى جدول أعمالها أكثر من 20 بنداً

توعّد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين، الأربعاء، بزيادة العمليات ضدّ اسرائيل "كمّاً ونوعاً"، رداً على "اغتيال" القيادي العسكري البارز في الحزب طالب عبدالله بغارة ليلاً في جويا جنوب لبنان.
أفاد المكتب الاعلامي في مؤسسة كهرباء لبنان ، ان المؤسسة "ومن خلال الإجراءات الوقائية المتخذة في غضون الفصل المنصرم، تمكنت من توفير وتخزين كمية من مادة الغاز أويل لتغطية حد أدنى من الطلب المتزايد خلال موسم الذروة".
نشر حزب الله عبر حسابه الرسمي على تلغرام صورًا للشهيد المجاهد القائد طالب سامي عبدالله "الحاج أبو طالب".