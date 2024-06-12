ثلاث مبادرات رئاسية اين تلتقي وعلى ماذا تختلف في النشرة المسائية بعد قليل

اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي في مقابلة عبر الـmtv،أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري هو حقل ألغام لحماية "حزب‌ الله" لا المصلحة الوطنية" وقال: "أعطوني مرة واحدة سار بها الرئيس بري باتجاه معاكس للحزب، و لا يعتقدن احد أن بإمكانه التفاوض مع الرئيس بري، من يريد التفاوض فليتوجه الى حارة حريك وإن توصل الى نتيجة ساصفق له".