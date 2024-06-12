من هو القائد " ابو طالب" واين موقعه العسكري في تراتبية حزب الله في النشرة المسائية بعد قليل

القى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال، القاضي بسام مولوي، كلمة له في حفل إطلاق دبلوم البلديات والحوكمة المحلية في جامعة AUST الاشرفية، شدد خلالها على "الارادة اللبنانية الحقيقية والارادة القوية التي تمكننا من التغلب على كل الصعاب والازمات السياسية والامنية والاجتماعية والحروب التي تعصف بأطراف لبنان".
اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي في مقابلة عبر الـmtv،أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري هو حقل ألغام لحماية "حزب الله" لا المصلحة الوطنية" وقال: "أعطوني مرة واحدة سار بها الرئيس بري باتجاه معاكس للحزب، و لا يعتقدن احد أن بإمكانه التفاوض مع الرئيس بري، من يريد التفاوض فليتوجه الى حارة حريك وإن توصل الى نتيجة ساصفق له".
صدر عن حزب الله البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي إطار الرد على الإعتداء والإغتيال الذي نفّذه العدو الصهيوني في بلدة جويّا وإصابة مدنيين، شنّت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الإنقضاضيّة على ثكنة حبوشيت (مقر سرية تابعة للواء حرمون 810)، استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضبّاط الثكنة وجنودها وأصابت أهدافها بدقّة.