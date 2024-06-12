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محليات

من هو القائد " ابو طالب" واين موقعه العسكري في تراتبية حزب الله في النشرة المسائية بعد قليل

2024-06-12 | 12:43
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من هو القائد " ابو طالب" واين موقعه العسكري في تراتبية حزب الله في النشرة المسائية بعد قليل
من هو القائد " ابو طالب" واين موقعه العسكري في تراتبية حزب الله في النشرة المسائية بعد قليل
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من هو القائد " ابو طالب" واين موقعه العسكري في تراتبية حزب الله في النشرة المسائية بعد قليل

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أسرار الصحف ليوم الاربعاء 12-6-2024
حزب الله ينعى رسمياً الشهيد المجاهد محمد حسين صبرا من بلدة حدّاثا الجنوبية

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مولوي: نريد رئيسا للجمهورية يحمل مشروعا انقاذيا للبلد
15:45

مولوي: نريد رئيسا للجمهورية يحمل مشروعا انقاذيا للبلد

القى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال، القاضي بسام مولوي، كلمة له في حفل إطلاق دبلوم البلديات والحوكمة المحلية في جامعة AUST الاشرفية، شدد خلالها على "الارادة اللبنانية الحقيقية والارادة القوية التي تمكننا من التغلب على كل الصعاب والازمات السياسية والامنية والاجتماعية والحروب التي تعصف بأطراف لبنان".

15:45

مولوي: نريد رئيسا للجمهورية يحمل مشروعا انقاذيا للبلد

القى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال، القاضي بسام مولوي، كلمة له في حفل إطلاق دبلوم البلديات والحوكمة المحلية في جامعة AUST الاشرفية، شدد خلالها على "الارادة اللبنانية الحقيقية والارادة القوية التي تمكننا من التغلب على كل الصعاب والازمات السياسية والامنية والاجتماعية والحروب التي تعصف بأطراف لبنان".

بو عاصي: بري حقل ألغام لحماية الحزب لا المصلحة الوطنية
15:35

بو عاصي: بري حقل ألغام لحماية الحزب لا المصلحة الوطنية

اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي في مقابلة عبر الـmtv،أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري هو حقل ألغام لحماية "حزب‌ الله" لا المصلحة الوطنية" وقال: "أعطوني مرة واحدة سار بها الرئيس بري باتجاه معاكس للحزب، و لا يعتقدن احد أن بإمكانه التفاوض مع الرئيس بري، من يريد التفاوض فليتوجه الى حارة حريك وإن توصل الى نتيجة ساصفق له".

15:35

بو عاصي: بري حقل ألغام لحماية الحزب لا المصلحة الوطنية

اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي في مقابلة عبر الـmtv،أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري هو حقل ألغام لحماية "حزب‌ الله" لا المصلحة الوطنية" وقال: "أعطوني مرة واحدة سار بها الرئيس بري باتجاه معاكس للحزب، و لا يعتقدن احد أن بإمكانه التفاوض مع الرئيس بري، من يريد التفاوض فليتوجه الى حارة حريك وإن توصل الى نتيجة ساصفق له".

الحزب يشن هجومًا جويًا ‏‏بسرب من المسيّرات الإنقضاضيّة على ثكنة حبوشيت
13:10

الحزب يشن هجومًا جويًا ‏‏بسرب من المسيّرات الإنقضاضيّة على ثكنة حبوشيت

صدر عن حزب الله البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الإعتداء ‏‏والإغتيال ‏‏‏الذي نفّذه العدو الصهيوني في بلدة جويّا وإصابة مدنيين، شنّت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا ‏‏بسرب من المسيّرات الإنقضاضيّة على ثكنة حبوشيت (مقر سرية تابعة للواء حرمون 810)، استهدفت أماكن ‏‏تموضع واستقرار ضبّاط الثكنة وجنودها وأصابت أهدافها بدقّة. ‏

13:10

الحزب يشن هجومًا جويًا ‏‏بسرب من المسيّرات الإنقضاضيّة على ثكنة حبوشيت

صدر عن حزب الله البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الإعتداء ‏‏والإغتيال ‏‏‏الذي نفّذه العدو الصهيوني في بلدة جويّا وإصابة مدنيين، شنّت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا ‏‏بسرب من المسيّرات الإنقضاضيّة على ثكنة حبوشيت (مقر سرية تابعة للواء حرمون 810)، استهدفت أماكن ‏‏تموضع واستقرار ضبّاط الثكنة وجنودها وأصابت أهدافها بدقّة. ‏

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