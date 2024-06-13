في بيروت.. أمن الدولة توقف بائع أدوية مخدرة

أثناء التحقيق معه، تبيّن أنّه يقوم بخدمة التوصيل المباشر لهذه الأدوية إلى الزبائن دون وصفات طبيّة ولأغراض مشبوهة، ويؤمّن وصفات طبيّة من طبيب يدعى ( م.ا.) بأسماء وهميّة، دون إجراء أيّ كشفٍ يُذكر.

بعد أخذ إشارة القضاء، تمّ توقيف كلّ من المدعوّين ( ح.س) و (م.ا.)، وأُحيلا إلى المراجع المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ في حقّهما.