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محليات

شحادة: إسرائيل ستتدمر في حال دخولها حرباً موسعة مع لبنان

2024-06-13 | 05:54
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شحادة: إسرائيل ستتدمر في حال دخولها حرباً موسعة مع لبنان
شحادة: إسرائيل ستتدمر في حال دخولها حرباً موسعة مع لبنان

قال المنسق السابق للحكومة اللبنانية مع القوات الدولية العاملة جنوب لبنان "اليونيفيل" الجنرال منير شحادة إن: "ردة فعل المقاومة بعد ضربة جويا كانت ملفتة لا سيما بالنسبة لإسرائيل وقد تضمنت رسالة صغيرة وبسيطة عما سيحصل في الأراضي الإسرائيلية في حال توسعت الحرب على لبنان" مشيراً إلى أن "المقاومة تستهدف أهدافاً استراتيجية مهمة جداً وكأنها تقول لإسرائيل إننا قريبون من مراكزكم وأهدافنا مدروسة".

ولفت شحادة في إطلالة له ضمن برنامج الحدث أن "إسرائيل فقدت السيطرة الجوية التي مكنتها من التحكم بالجبهة الشمالية" وتساءل شحادة "من قال أن المقاومة لا تمتلك صواريخاً ومعدات أخرى بإمكانها إسقاط طائرات حربية؟" مشدداً على أنها "الحزب يعتمد تكتيكاً تصاعدياً ناجحاً".

كما قال شحادة، إن "حيفا مرفأ تعتمد عليه إسرائيل وفي حالة توسع الحرب سيتكرر مشهد مرفأ بيروت".

واعتبر شحادة أن "نتنياهو سيُعدم سياسياً في حال توقفت الحرب، أما في حال توسعها في الجبهة الشمالية سنشهد تساقط طائرات حربية اسرائيلية في لبنان"

أما عن الحراك الاميركي والضغط على حماس، لفت شحادة إلى أن اميركا "مستعجلة" على إجراء اتفاق في غزة ينسحب إلى لبنان"

وعما إذا استمرار الحرب في جنوب لبنان، أكد شحادة "ارتفاع وتيرة التصعيد من جهة لبنان ومن جهة العراق واليمن"

في حين، قال شحادة أننا "نلعب على حافة الهاوية جنوب لبنان وأي خطأ من إسرائيل أو الحزب سيؤدي إلى الانزلاق والدخول في حرب واسعة" لافتاً إلى أن "إسرائيل ستتدمر في هذه الحالة"

شحادة: إسرائيل ستتدمر في حال دخولها حرباً موسعة مع لبنان

محليات

الجنوب

جنوب لبنان

إسرائيل

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Aljadeed
العميد منير شحادة: ردة فعل الحزب في اليومين الماضيين هي رسالة بسيطة لإسرائيل
أديب عبد المسيح لـ #الجديد: يجب على المعارضة أن تبقى موحدة بالرغم من اختلافاتها ويجب أن نتحلى بالصدق أمام الرأي العام ولا أنتمي لـ "حركة ميشال معوض"

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"نفّذ نحو 100 عملية سرقة" .. بقبضة قوى الامن!
07:11

"نفّذ نحو 100 عملية سرقة" .. بقبضة قوى الامن!

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة، في بيان انه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيّارات، ومن خلال المتابعة تبيّن لمكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة ازدياد عمليات سرقة السيّارات قديمة العهد في مختلف المناطق اللبنانية، بناء عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت عناصر هذا المكتب إلى تحديد هوية أحد افراد العصابة، ويدعى: ن. م. (مواليد عام 1986، لبناني) وهو مطلوب بجرائم سرقة سيّارات ومخدّرات، ومن أصحاب السوابق بجرائم تزوير مستندات رسمية وسرقة".

07:11

"نفّذ نحو 100 عملية سرقة" .. بقبضة قوى الامن!

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة، في بيان انه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيّارات، ومن خلال المتابعة تبيّن لمكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة ازدياد عمليات سرقة السيّارات قديمة العهد في مختلف المناطق اللبنانية، بناء عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت عناصر هذا المكتب إلى تحديد هوية أحد افراد العصابة، ويدعى: ن. م. (مواليد عام 1986، لبناني) وهو مطلوب بجرائم سرقة سيّارات ومخدّرات، ومن أصحاب السوابق بجرائم تزوير مستندات رسمية وسرقة".

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