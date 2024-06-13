شحادة: إسرائيل ستتدمر في حال دخولها حرباً موسعة مع لبنان

ولفت شحادة في إطلالة له ضمن برنامج الحدث أن "إسرائيل فقدت السيطرة الجوية التي مكنتها من التحكم بالجبهة الشمالية" وتساءل شحادة "من قال أن المقاومة لا تمتلك صواريخاً ومعدات أخرى بإمكانها إسقاط طائرات حربية؟" مشدداً على أنها "الحزب يعتمد تكتيكاً تصاعدياً ناجحاً".

كما قال شحادة، إن "حيفا مرفأ تعتمد عليه إسرائيل وفي حالة توسع الحرب سيتكرر مشهد مرفأ بيروت".

واعتبر شحادة أن "نتنياهو سيُعدم سياسياً في حال توقفت الحرب، أما في حال توسعها في الجبهة الشمالية سنشهد تساقط طائرات حربية اسرائيلية في لبنان"

أما عن الحراك الاميركي والضغط على حماس، لفت شحادة إلى أن اميركا "مستعجلة" على إجراء اتفاق في غزة ينسحب إلى لبنان"

وعما إذا استمرار الحرب في جنوب لبنان، أكد شحادة "ارتفاع وتيرة التصعيد من جهة لبنان ومن جهة العراق واليمن"

في حين، قال شحادة أننا "نلعب على حافة الهاوية جنوب لبنان وأي خطأ من إسرائيل أو الحزب سيؤدي إلى الانزلاق والدخول في حرب واسعة" لافتاً إلى أن "إسرائيل ستتدمر في هذه الحالة"