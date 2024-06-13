تطورات ميدانية متسارعة في الجنوب.. التفاصيل مع مراسل الجديد

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة، في بيان انه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيّارات، ومن خلال المتابعة تبيّن لمكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة ازدياد عمليات سرقة السيّارات قديمة العهد في مختلف المناطق اللبنانية، بناء عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت عناصر هذا المكتب إلى تحديد هوية أحد افراد العصابة، ويدعى: ن. م. (مواليد عام 1986، لبناني) وهو مطلوب بجرائم سرقة سيّارات ومخدّرات، ومن أصحاب السوابق بجرائم تزوير مستندات رسمية وسرقة".