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صفارات الانذار تدوي اكثر من 30 مرة في مستوطنات الاحتلال في اقل من نصف ساعة.. مراسل الجديد يوافينا بتطورات الجبهة الجنوبية
2024-06-13 | 10:31
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صفارات الانذار تدوي اكثر من 30 مرة في مستوطنات الاحتلال في اقل من نصف ساعة.. مراسل الجديد يوافينا بتطورات الجبهة الجنوبية
صفارات الانذار تدوي اكثر من 30 مرة في مستوطنات الاحتلال في اقل من نصف ساعة.. مراسل الجديد يوافينا بتطورات الجبهة الجنوبية
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