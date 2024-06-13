للمرة الثانية اليوم.. مسيّرات حزب الله تهاجم قاعدة ميشار وثكنة كاتسافيا

للمرة الثانية اليوم.. مسيّرات حزب الله تهاجم قاعدة ميشار وثكنة كاتسافيا

اعلن حزب الله انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على ‏الاغتيال ‏الذي نفذه العدو في بلدة جويّا، شنّ مجاهدو القوّة الجويّة في المقاومة الاسلامية وللمرة الثانية هذا اليوم ‏هجوما جويا بسرب من ‏المسيّرات الإنقضاضيّة على قاعدة ميشار مستهدفين مراكز الإستخبارات المتبقية ‏بداخلها، وبالتزامن شن المجاهدون وللمرة الثانية أيضا هجومًا جويًا بسرب آخر من المسيّرات على ثكنة كاتسافيا ‏وأصابوا أهدافهم بدقة.‏"