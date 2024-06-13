حزب الله: استهدفنا آلية عسكرية في مثلث يفتاح ما أدى إلى تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح
حزب الله: استهدفنا آلية عسكرية في مثلث يفتاح ما أدى إلى تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح
اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد رصد وترقّب لقوّات العدو الصهيوني وعند وصول آلية عسكرية من نوع همر إلى مثلث قدس (يفتاح) يوشع، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:30 من بعد ظهر يوم الخميس 13-6-2024 بصاروخ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح."