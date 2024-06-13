حزب الله: استهدفنا آلية عسكرية في مثلث يفتاح ما أدى إلى تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح

حزب الله: استهدفنا آلية عسكرية في مثلث يفتاح ما أدى إلى تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح