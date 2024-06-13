بالصواريخ والمسيّرات .. حزب الله يواصل دك مواقع الاحتلال ومستوطناته

صعّد حزب الله من هجماته ضد الاحتلال الاسرائيلي حيث امطر منذ الصباح المستوطنات بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية محولاً مناطق الاحتلال اراض محروقة .

وفي هذا السياق اعلن الحزب انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية نقطة تموضع لجنود العدو في وادي يرؤون بالصواريخ الموجهة وأصابوه إصابة مباشرة، وأوقعوهم ‏بين قتيل وجريح.‏"

كما استهدف مساء انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في ‏حرش دوفيف بالأسلحة الصاروخية، مشيراً الى اصابته إصابة مباشرة.‏

وعند الثامنة مساء رمى الحزب بصواريخه مستهدفاً انتشارا لجنود العدو في ‌‏محيط موقعي الرمثا و السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وتمت اصابته، كما استهدف وفي اقل من ساعة ايضاً انتشارًا لجنود الاحتلال في حرش ‏نطوعا بالأسلحة الصاروخية .

واعلن الحزب ايضاً مهاجمة انتشار لجنود العدو في حرش ‏عداثر بالأسلحة الصاروخية، وعند الساعة 9:05 من مساء اليوم تم استهداف انتشار لجنود الاحتلال في حرش ‏أدميت بقذائف المدفعية وتمت أصابته إصابة مباشرة. ‏