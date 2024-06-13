مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي دير قانون النهر وجناتا شرق صور

مراسل الجديد: حتى اللحظة سجل سقوط 14 جريحاً جراء الغارة التي استهدفت مبنى بين بلدتي دير قانون النهر وجناتا بينهم اطفال ونساء وعمليات البحث لا تزال جارية تحت الانقاض