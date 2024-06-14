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محليات

"الشرق الاوسط": الاتصالات لم تنقطع بين واشنطن والرئيسين ميقاتي وبري.. وهذا ما تنصح به

2024-06-14 | 01:20
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&quot;الشرق الاوسط&quot;: الاتصالات لم تنقطع بين واشنطن والرئيسين ميقاتي وبري.. وهذا ما تنصح به
"الشرق الاوسط": الاتصالات لم تنقطع بين واشنطن والرئيسين ميقاتي وبري.. وهذا ما تنصح به

كشف مصدر دبلوماسي غربي لصحيفة الشرق الاوسط أن الاتصالات لم تنقطع بين واشنطن ورئيسي الحكومة نجيب ميقاتي والمجلس النيابي نبيه بري، الذي يتولى التفاوض مع الوسيط الأميركي أموس هوكستين بالإنابة عن حزب الله.

وقال إن واشنطن تشدد على ضبط النفس، وتنصح بعدم انجرار الحزب إلى سوء التقدير في ردّه على اغتيال القيادي الميداني أبو طالب العبد الله.

الى ذلك علمت الصحيفة أن حزب الله، وإن كان بادر إلى توسيع رقعة استهدافه للعمق الإسرائيلي، فإنها بقيت محصورة في المنطقة الممتدة من الجليل بشقيه الأعلى والغربي إلى هضبة الجولان المحتلة، مروراً بطبريا، من دون أن يتجاوزها حتى الساعة ليطال العمق الاقتصادي الممتد من البحر إلى المدن الواقعة على تخومه أو بجواره.

وفي هذا السياق، قالت مصادر سياسية بارزة إن المواجهة بين الحزب و"إسرائيل" ما زالت تحت السيطرة، برغم تصاعد التهديدات التي يطلقها رئيس حكومة الاحتلال  بنيامين نتنياهو وأركان حربه بتوسعة المواجهة، وأكدت أنه يتعرض إلى ضغط أميركي للتوصل إلى وقف للنار في غزة، وهو يحاول الآن شراء الوقت لعله يتمكن من فرض شروطه لإعادة الهدوء إلى جنوب لبنان، محاولاً توظيف اغتيال القيادي في الحزب لتحسين وضعه الداخلي في مواجهة خصومه.

ولفتت المصادر السياسية إلى أنه لا يمكن التكهن بما ستؤول إليه المواجهة جنوباً، بمعزل عن الجهود الأميركية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وسألت: هل يقدم نتنياهو على استغلال عامل الوقت لقطع الطريق على الوساطة الأميركية، بإحراج واشنطن، وقيامه بمغامرة غير محسوبة باستهداف مناطق حساسة تقع خارج الجنوب، تستدعي من حزب الله الرد بالمثل في حال؟

وتابعت الصحيفة ان نتنياهو يمعن في ابتزازه لواشنطن، ويحاول الالتفاف على الضغوط التي تمارسها عليه لدفعه للموافقة على القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بوقف النار في غزة، مع أن الفصائل الفلسطينية في القطاع كانت اشترطت توضيح عدد من النقاط الواردة في الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن، وهذا ما يفسر تريثها بتأييدها إلى حين تلقيها الإيضاحات التي تطالب بها.

"الشرق الاوسط": الاتصالات لم تنقطع بين واشنطن والرئيسين ميقاتي وبري.. وهذا ما تنصح به

محليات

جنوب لبنان

واشنطن

ميقاتي

بري

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