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محليات

الجمهورية: ليزا جونسون في بيروت خلال الساعات المقبلة

2024-06-14 | 02:02
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الجمهورية: ليزا جونسون في بيروت خلال الساعات المقبلة
الجمهورية: ليزا جونسون في بيروت خلال الساعات المقبلة

كشفت المصادر الديبلوماسية لـصحيفة "الجمهورية" انّ السفيرة الاميركية في لبنان ليزا جونسون ستعود إلى بيروت خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما كانت سافرت الى واشنطن عقب لقائها الاخير مع نظرائها سفراء المجموعة الخماسية العربية ـ الدولية في مقر السفارة الاميركية في عوكر منتصف الشهر الماضي.

 
 

وقالت هذه المصادر انّ جونسون شاركت في سلسلة من الاجتماعات في وزارة الخارجية، سبقت وتلت القمة الاميركية - الفرنسية التي عُقدت الأسبوع الماضي في باريس عقب الاحتفالات الخاصة بإعلان فوز الحلفاء على اعدائهم في الحرب العالمية الثانية. كذلك شاركت في الاجتماع الموسّع لسفراء بلادها حول العالم، وهو لقاء سنوي تقليدي يسبق العطلة الصيفية في الإدارة الأميركية.

الجمهورية: ليزا جونسون في بيروت خلال الساعات المقبلة

محليات

ليزا جونسون

السفارة الاميركية

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