التحكم المروري: حادث مروري على جسر الدورة المسلك الشرقي بين 3 مركبات تسبب بازدحام مروري في المحلة

وزير العمل مصطفى بيرم للجديد: لا نخجل من طلب الحق بالمسائل المرتطبة بحقوق الإنسان وسنستمر في متابعة ملف المناضل جورج عبدالله

وزير العمل مصطفى بيرم للجديد: لا نخجل من طلب الحق بالمسائل المرتطبة بحقوق الإنسان وسنستمر في متابعة ملف المناضل جورج عبدالله