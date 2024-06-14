النائب عبد الرحمن البزري للجديد: المشهد اللبناني ما زال معقداً ولا يوجد حل لا داخلي ولا خارجي واليوم التموضع الوسطي بدأ يكبر وقد تصبح الكفة الوسطية هي الاكبر داخل مجلس النواب