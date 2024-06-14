الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

ميقاتي في مستهل جلسة الحكومة: ادعو جميع الفرقاء لأن نفكر معاً ونتحاور ونتعاضد لإنقاذ وطننا من التحديات والاخطار التي تتهددنا جميعا ونحيي كل المبادرات التي تقام في هذا الصدد

2024-06-14 | 04:35
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ميقاتي في مستهل جلسة الحكومة: ادعو جميع الفرقاء لأن نفكر معاً ونتحاور ونتعاضد لإنقاذ وطننا من التحديات والاخطار التي تتهددنا جميعا ونحيي كل المبادرات التي تقام في هذا الصدد
ميقاتي في مستهل جلسة الحكومة: ادعو جميع الفرقاء لأن نفكر معاً ونتحاور ونتعاضد لإنقاذ وطننا من التحديات والاخطار التي تتهددنا جميعا ونحيي كل المبادرات التي تقام في هذا الصدد

مقالات ذات صلة
ميقاتي في مستهل جلسة الحكومة: ادعو جميع الفرقاء لأن نفكر معاً ونتحاور ونتعاضد لإنقاذ وطننا من التحديات والاخطار التي تتهددنا جميعا ونحيي كل المبادرات التي تقام في هذا الصدد

محليات

مستهل

الحكومة:

الفرقاء

ونتحاور

ونتعاضد

لإنقاذ

وطننا

التحديات

والاخطار

تتهددنا

جميعا

ونحيي

المبادرات

الصدد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ميقاتي: استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وما يشهده من قتل متعمد لأهله وتدمير للبلدات هو عدوان تدميري وإرهابي موصوف ينبغي على المجتمع الدولي ان يضع حدا لتماديه وإجرامه
الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية في ​​لبنان​ جان بيروتي للجديد: التضحية بالقطاع السياحي هي تضحية بلبنان فعام 2023 هذا القطاع أدخل 6 مليار دولار الى لبنان

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024