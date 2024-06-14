اهالي بلدة شبعا الجنوبية يناشدون السلطات المختصة المساعدة في اخماد حريق كبير يقترب من المنازل

النائب أحمد الخير لـ "الجديد": لودريان أكد عدم تدخل فرنسا بالاسماء وتحدث عن مبادرته الجديدة المتمثلة بجلسات مشاورات مدتها يومين أو ثلاثة على أبعد تقدير مهماتها مناقشة مواصفات وأولويات الرئيس