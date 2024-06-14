وزير العمل يكشف تفاصيل ما حصل في مجلس الوزراء بقضية جورج عبدالله

اكبر "مول" في بيروت شاهد على الحرب الأهلية..مقـاتلون سابقون يروون تفاصيل الحقيقة الكاملةشاهدوا الفيديو الكامل:
صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصا في بلدة رب ثلاثين استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بصواريخ الكاتيوشا".
أشار الخبير الاقتصادي جهاد الحكيم إلى أن "الحركة السياحية مقبولة لكنها كانت أفضل خلال السنة الماضية وأن الحجوزات اليوم لا تزال خجولة"وأضاف الحكيم خلال مقابلة له ضمن برنامج هنا بيروت أن: "ارتفاع الأسعار في لبنان يساهم في تراجع الحركة السياحية ، وأن نسبة الحجوزات يعود أغلبها إلى المغتربين اللبنانيين"وقال: ندعو الجميع إلى زيارة لبنان لكننا نعلم أن الوضع الأمني متوتر وهذا يساهم في انخفاض نسبة السياحة أيضاً"