ساسين ساسين: نرفض مخالفة الدستور ومأسسة الحوار لإنجاز الاستحقاق الرئاسي

وأضاف ساسين في مقابلة تلفزيونية خلال برنامج هنا بيروت: "على الكتل النيابية أن تحضر جلسات الانتخاب وألأ تخرج من المجلس دون إنجاز الاستحقاق الرئاسي، إلا أننا نعاني من إغلاق المجلس النيابي ومن اعتكاف من النواب ينسحبون من المجلس" مؤكداً أن "حزب الكتائب لا يهدف إلى التعطيل ولكنه لن يقبل بمخالفة الدستور الذي لا ينص على وجود مؤسسة حوارية لانتخاب رئيس" .

أما عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال ساسين: "بري تراجع عن الحوار إلى فكرة التشاور، فليطبق التشاور"، مؤكداً "ألا مشكلة بين الكتائب وبري، وقد عبرنا عن موقفنا الرافض لمأسسة الحوار من أجل انتخاب رئيس إلا أننا لا نزال في المكان الذي كنا به قبل الزيارة".

واعتبر ساسين أن " الحزب يفرض قراره على الآخرين بقوة السلاح وهو من فتح الجبهة تحت مسمى "دعم غزة"