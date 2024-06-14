اكبر "مول" في بيروت شاهد على الحرب الأهلية..مقاتلون سابقون يروون تفاصيل الحقيقة الكاملة



أشار الخبير الاقتصادي جهاد الحكيم إلى أن "الحركة السياحية مقبولة لكنها كانت أفضل خلال السنة الماضية وأن الحجوزات اليوم لا تزال خجولة"

وأضاف الحكيم خلال مقابلة له ضمن برنامج هنا بيروت أن: "ارتفاع الأسعار في لبنان يساهم في تراجع الحركة السياحية ، وأن نسبة الحجوزات يعود أغلبها إلى المغتربين اللبنانيين"

وقال: ندعو الجميع إلى زيارة لبنان لكننا نعلم أن الوضع الأمني متوتر وهذا يساهم في انخفاض نسبة السياحة أيضاً"

