جيش "إسرائيل" ينتظر "الضوء الأخضر" للهجوم على لبنان

كشفت "القناة 12 الإسرائيلية" أن "القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي تستعد لهجوم واسع النطاق على لبنان، وتنتظر الضوء الأخضر على المستوى السياسي".

وأضافت أنه في "إسرائيل يحاولون إحلال النظام على الحدود وليس الحرب، غير أن النجاح في التوصل إلى ذلك يعتمد على موقف حزب الله".

وقالت الصحيفة أنه ومع ذلك، تدرك "إسرائيل" إمكانية أن تكون "الحرب حتمية"، مشيرة إلى أنه "ليس من المؤكد أن حزب الله يحلل بشكل صحيح الجدية الإسرائيلية للعمل في لبنان، وهو ما يزيد من خطر توسيع الساحة".