بعدما تخطت معدلاتها بحدود الـ 10 درجات .. متى تنكفئ موجة الحرارة الأربعينية؟

الى ذلك تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا مع انخفاض في نسبة الرطوبة بدءا من اليوم لتنحسر الكتل الهوائية الحارة كليا يوم الاثنين وتعود درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية .

الى ذلك فان الطقس المتوقع اليوم مشمس اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية خصوصا في الداخل ،فوق معدلاتها ب 10 درجات، بينما ترتفع بشكل طفيف على الساحل مع رياح ناشطة احيانا. تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل وتنشط الرياح فترة بعد الظهر مما يخفف من الشعور بالحر .

اما غداً فان الطقس المتوقع مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية و الداخلية، حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة احيانا مما يخفف من الشعور بالحر ، كما يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات في الفترة المسائية و تنعدم الرؤية بشكل كلي .

والإثنين المقبل يتوقع ان يكون الطقس قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها في الداخل و انخفاضها على الجبال، يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات و تنعدم الرؤية كليًّا.

والحرارة على الساحل من 25 الى 33 درجة، فوق الجبال من 21 إلى 32 درجة، في الداخل من 22 إلى 40 درجة.