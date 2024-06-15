بالفيديو : مسيّرة اسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بنت جبيل وفرق الإسعاف تتوجه الى المكان

إعتبرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان أن "النائب جبران باسيل حاول ويحاول إعلامه تسخيف التحذير من العرف الذي يسعى الثنائي الحزبي الشيعي إلى تكريسه، وقد اعتبر ان المسألة غير مهمة وتندرج في إطار الشكليات ويمكن الاتفاق بأنها ليست سابقة".