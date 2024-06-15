بالصورة - مذكرة من مجلس الوزراء بشأن برنامج صلاة عيد الأضحى

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بيان وبناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف ج. ر. (من مواليد عام 1981، لبناني)، لمحاولته سرقة خاتم من محلٍّ للمجوهرات في أنطلياس، بطريقة احتياليّة، والاشتباه بقيامه بسرقات أخرى من أماكن مختلفة، بالطريقة ذاتها.