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محليات

التدابير الامنية.. الجيش اللبناني يعلن: توقيف 4 مواطنين و17 سوريًّا

2024-06-15 | 15:15
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التدابير الامنية.. الجيش اللبناني يعلن: توقيف 4 مواطنين و17 سوريًّا
التدابير الامنية.. الجيش اللبناني يعلن: توقيف 4 مواطنين و17 سوريًّا

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات ٢١ شخصًا وفقًا لما يلي:

دهم منزل المواطن (ح.ا.) في منطقة حي السلم – بعبدا، وتوقيفه كونه مطلوبًا لإطلاقه النار على شخص وإصابته.

توقيف المواطن (ع.ا.) في منطقة المصيدة – عرسال كونه مطلوبًا لإقدامه على الاتجار بالأسلحة الحربية.

توقيف المواطن (ع.ا.) في بلدة حربتا - البقاع لحيازته أسلحة حربية.

توقيف المواطن (ع.ح) في منطقة باب الرمل – طرابلس لتورطه في إشكال تخلّله إطلاق نار ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين، وضبط في حوزته مسدس حربي.

توقيف ١١ سوريًّا في بلدة شدرا - عكار لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

دهم منازل مطلوبين في بلدة نيحا – البقاع وتوقيف ٦ سوريين لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية.

وأكدت المديرية، أن"المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".  

التدابير الامنية.. الجيش اللبناني يعلن: توقيف 4 مواطنين و17 سوريًّا

محليات

الجيش اللبناني

التدابير الأمنية

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نبيه عواضة: ما يقوم به الحزب اليوم هو "مقبّلات" للحرب الواسعة

قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية نبيه عواضة إن "رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فشل في تحقيق أهدافه"، مشيراً الى أن "النقاش الإسرائيلي اليوم بدأ يتجه الى لبنان الذي تحول الى ملف أساسي".

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