التدابير الامنية.. الجيش اللبناني يعلن: توقيف 4 مواطنين و17 سوريًّا

• دهم منزل المواطن (ح.ا.) في منطقة حي السلم – بعبدا، وتوقيفه كونه مطلوبًا لإطلاقه النار على شخص وإصابته.

• توقيف المواطن (ع.ا.) في منطقة المصيدة – عرسال كونه مطلوبًا لإقدامه على الاتجار بالأسلحة الحربية.

• توقيف المواطن (ع.ا.) في بلدة حربتا - البقاع لحيازته أسلحة حربية.

• توقيف المواطن (ع.ح) في منطقة باب الرمل – طرابلس لتورطه في إشكال تخلّله إطلاق نار ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين، وضبط في حوزته مسدس حربي.

• توقيف ١١ سوريًّا في بلدة شدرا - عكار لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

• دهم منازل مطلوبين في بلدة نيحا – البقاع وتوقيف ٦ سوريين لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية.

وأكدت المديرية، أن"المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".