الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

"الأنباء الإلكترونية": الحزب يرفض الرضوخ.. وهوكشتاين يحاول تجنّب الإنفجار

2024-06-16 | 00:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;الأنباء الإلكترونية&quot;: الحزب يرفض الرضوخ.. وهوكشتاين يحاول تجنّب الإنفجار
"الأنباء الإلكترونية": الحزب يرفض الرضوخ.. وهوكشتاين يحاول تجنّب الإنفجار


لفتت مصادر أمنية لـ جريدة "الأنباء الإلكترونية" إلى أن "حزب الله يرفض الرضوخ للشروط الإسرائيلية مع التقاطه زمام المبادرة وتحوّل مناطق شمال فلسطين المحتلة إلى أهداف عسكرية لصواريخه ومسيّراته. وهو ما دفع الادارة الاميركية الى الطلب من موفدها آموس هوكشتاين التوجه إلى المنطقة والعمل على منع الأمور من الانزلاق باتجاه حرب شاملة".

وعزت المصادر سبب إيفاد هوكشتاين إلى "التخوف من انفجار خارج عن إرادة الطرفين تفرضه تطورات ميدانية ولا أحد قادر على التحكم به، على غرار حرب تموز 2006". 
وبحسب المصادر فإن "التحرك الأميركي مع اسرائيل يصب باتجاه لجم أي اندفاعة نحو حرب على لبنان". 
ورأت المصادر أن "إطالة الحرب في غزة يزيد المخاطر على الحدود اللبنانية، لاسيما ان اسرائيل وواشنطن لن تقبلا بعودة الوضع في جنوب لبنان الى ما كان عليه قبل 8 تشرين أول الماضي. وفي المقابل يرفض حزب الله الانكفاء الى شمال الليطاني". 
"الأنباء الإلكترونية": الحزب يرفض الرضوخ.. وهوكشتاين يحاول تجنّب الإنفجار

محليات

حزب الله

إسرائيل

جنوب لبنان

آموس هوكشتاين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هل من إنفراجات في لبنان؟
التدابير الامنية.. الجيش اللبناني يعلن: توقيف 4 مواطنين و17 سوريًّا

اقرأ ايضا في محليات

الحدث - نبيه عواضة - الحلقة الكاملة
Play
05:43
Play

الحدث - نبيه عواضة - الحلقة الكاملة

الحدث - نبيه عواضة - الحلقة الكاملة

05:43

الحدث - نبيه عواضة - الحلقة الكاملة

الحدث - نبيه عواضة - الحلقة الكاملة

نبيه عواضة: ما يقوم به الحزب اليوم هو "مقبّلات" للحرب الواسعة
05:42

نبيه عواضة: ما يقوم به الحزب اليوم هو "مقبّلات" للحرب الواسعة

قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية نبيه عواضة إن "رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فشل في تحقيق أهدافه"، مشيراً الى أن "النقاش الإسرائيلي اليوم بدأ يتجه الى لبنان الذي تحول الى ملف أساسي".

05:42

نبيه عواضة: ما يقوم به الحزب اليوم هو "مقبّلات" للحرب الواسعة

قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية نبيه عواضة إن "رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فشل في تحقيق أهدافه"، مشيراً الى أن "النقاش الإسرائيلي اليوم بدأ يتجه الى لبنان الذي تحول الى ملف أساسي".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024