"الأنباء الإلكترونية": الحزب يرفض الرضوخ.. وهوكشتاين يحاول تجنّب الإنفجار



لفتت مصادر أمنية لـ جريدة "الأنباء الإلكترونية" إلى أن "حزب الله يرفض الرضوخ للشروط الإسرائيلية مع التقاطه زمام المبادرة وتحوّل مناطق شمال فلسطين المحتلة إلى أهداف عسكرية لصواريخه ومسيّراته. وهو ما دفع الادارة الاميركية الى الطلب من موفدها آموس هوكشتاين التوجه إلى المنطقة والعمل على منع الأمور من الانزلاق باتجاه حرب شاملة".

وعزت المصادر سبب إيفاد هوكشتاين إلى "التخوف من انفجار خارج عن إرادة الطرفين تفرضه تطورات ميدانية ولا أحد قادر على التحكم به، على غرار حرب تموز 2006".

وبحسب المصادر فإن "التحرك الأميركي مع اسرائيل يصب باتجاه لجم أي اندفاعة نحو حرب على لبنان".

ورأت المصادر أن "إطالة الحرب في غزة يزيد المخاطر على الحدود اللبنانية، لاسيما ان اسرائيل وواشنطن لن تقبلا بعودة الوضع في جنوب لبنان الى ما كان عليه قبل 8 تشرين أول الماضي. وفي المقابل يرفض حزب الله الانكفاء الى شمال الليطاني".