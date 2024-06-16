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معلومات الجديد: الموفد الاميركي اموس هوكستين سيتوجه الى بيروت يوم الثلاثاء قادما ً من تل ابيب وسيلتقي الرئيسين بري وميقاتي ووزير الخارجية
2024-06-16 | 11:10
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معلومات الجديد: الموفد الاميركي اموس هوكستين سيتوجه الى بيروت يوم الثلاثاء قادما ً من تل ابيب وسيلتقي الرئيسين بري وميقاتي ووزير الخارجية
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