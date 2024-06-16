معلومات الجديد: الموفد الاميركي اموس هوكستين سيتوجه الى بيروت يوم الثلاثاء قادما ً من تل ابيب وسيلتقي الرئيسين بري وميقاتي ووزير الخارجية

النائب سجيع عطية لـ وهلق شو: لم يظهر أي تطور جديد في الملف الرئاسي وقررنا إيقاف المبادرة في المرحلة الحالية كما إننا ندعو كل الأطراف لعدم الوقوف على الشكلّيات