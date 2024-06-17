الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

مراسل الجديد: مدفعية الاحتلال تستهدف اطراف بلدة شبعا

2024-06-17 | 05:05
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مراسل الجديد: مدفعية الاحتلال تستهدف اطراف بلدة شبعا
مراسل الجديد: مدفعية الاحتلال تستهدف اطراف بلدة شبعا

مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: مدفعية الاحتلال تستهدف اطراف بلدة شبعا

محليات

الجديد:

مدفعية

الاحتلال

تستهدف

اطراف

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: مسيّرة اسرائيلية تشن غارة على مفرق بلدة سلعا في قضاء صور
بالفيديو - جولة في عيتا الشعب والدمار هائل

اقرأ ايضا في محليات

النائب فضل الله: التهويل على لبنان لا ينفع وعلى الادارة الأميركية وقف الحرب على القطاع
06:35

النائب فضل الله: التهويل على لبنان لا ينفع وعلى الادارة الأميركية وقف الحرب على القطاع

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على أن المطلوب من الإدارة الأميركية أمر واحد، وهو وقف الحرب على غزة، لأن القرار بيدها لو كانت جادة، وبدل نقل رسائل التهويل، عليها إبلاغ "نتنياهو" قراراً فعلياً بوقف الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وعندها تتوقف بقية الجبهات بما فيها لبنان، وغير ذلك لن يجدي نفعاً، لأن المقاومة في لبنان لا تخضع للتهديد، وهي مستعدة لكل الاحتمالات، وما تقوم به هو للضغط على حكومة "نتنياهو" كي توقف عدوانها على غزة.

06:35

النائب فضل الله: التهويل على لبنان لا ينفع وعلى الادارة الأميركية وقف الحرب على القطاع

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على أن المطلوب من الإدارة الأميركية أمر واحد، وهو وقف الحرب على غزة، لأن القرار بيدها لو كانت جادة، وبدل نقل رسائل التهويل، عليها إبلاغ "نتنياهو" قراراً فعلياً بوقف الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وعندها تتوقف بقية الجبهات بما فيها لبنان، وغير ذلك لن يجدي نفعاً، لأن المقاومة في لبنان لا تخضع للتهديد، وهي مستعدة لكل الاحتمالات، وما تقوم به هو للضغط على حكومة "نتنياهو" كي توقف عدوانها على غزة.

سيمون ابو فاضل: ما يحصل في الجنوب ليس توطئة لمعركة... وحزب الله يضرب تحت سقف لم يخرقه بعد
06:00

سيمون ابو فاضل: ما يحصل في الجنوب ليس توطئة لمعركة... وحزب الله يضرب تحت سقف لم يخرقه بعد

اعتبرناشر موقع الكلمة أونلاين الصحافي سيمون أبو فاضل خلال برنامج الحدث مع جوزفين ديب ان الموفد الاميركي آموس هوكستين قام بتسوية وادت الى صفقة في مرحلة الهدوء حول الترسيم البحري، مضيفاً انه اليوم ينشط باتجاه تأمين ظروف مساعدة للانتخابات الرئاسية لصالح بايدن .

06:00

سيمون ابو فاضل: ما يحصل في الجنوب ليس توطئة لمعركة... وحزب الله يضرب تحت سقف لم يخرقه بعد

اعتبرناشر موقع الكلمة أونلاين الصحافي سيمون أبو فاضل خلال برنامج الحدث مع جوزفين ديب ان الموفد الاميركي آموس هوكستين قام بتسوية وادت الى صفقة في مرحلة الهدوء حول الترسيم البحري، مضيفاً انه اليوم ينشط باتجاه تأمين ظروف مساعدة للانتخابات الرئاسية لصالح بايدن .

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024