مراسل الجديد يوافينا من حاصبيا بآخر تطورات الجبهة الجنوبية

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على أن المطلوب من الإدارة الأميركية أمر واحد، وهو وقف الحرب على غزة، لأن القرار بيدها لو كانت جادة، وبدل نقل رسائل التهويل، عليها إبلاغ "نتنياهو" قراراً فعلياً بوقف الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وعندها تتوقف بقية الجبهات بما فيها لبنان، وغير ذلك لن يجدي نفعاً، لأن المقاومة في لبنان لا تخضع للتهديد، وهي مستعدة لكل الاحتمالات، وما تقوم به هو للضغط على حكومة "نتنياهو" كي توقف عدوانها على غزة.

