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محليات

سيمون ابو فاضل: ما يحصل في الجنوب ليس توطئة لمعركة... وحزب الله يضرب تحت سقف لم يخرقه بعد

2024-06-17 | 06:00
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سيمون ابو فاضل: ما يحصل في الجنوب ليس توطئة لمعركة... وحزب الله يضرب تحت سقف لم يخرقه بعد
سيمون ابو فاضل: ما يحصل في الجنوب ليس توطئة لمعركة... وحزب الله يضرب تحت سقف لم يخرقه بعد

اعتبرناشر موقع الكلمة أونلاين الصحافي سيمون أبو فاضل خلال برنامج الحدث مع جوزفين ديب ان الموفد الاميركي آموس هوكستين قام بتسوية وادت الى صفقة في مرحلة الهدوء حول الترسيم البحري، مضيفاً انه اليوم ينشط باتجاه تأمين ظروف مساعدة للانتخابات الرئاسية لصالح بايدن .

وشدد ابو فاضل على ان الانتخابات الاميركية هي الطاغية ، وقال: " حكي انه بعد مرحلة غزة يعرف مصير لبنان وجنوب لبنان "، مشيراً الى ان "ايران اليوم بمرحلة انتقالية واسرائيل بمرحلة معركة واميركا في مرحلة انتخابات ".

وتابع : "التفاهمات التي تجري بين اميركا وايران في سلطنة عمان هي للتهدئة وليست للاتفاق وهي لدوزنة المعارك في المنطقة".

ولفت الى ان هناك اتصالات دولية تجري مع قادة حماس ، مضيفاً: "لكن  السنوار هو"مقتول حالياً " فهو يعرف انه اذا خرج من غزة واينما ذهب  سيتم اغتياله "، مشيراً الى انه "في العقل الاسرائيلي لا يوجد انتصار اذا لم يتم القضاء على السنوار وعلى قادة من حماس".

وفي سياق اعتبر أبو فاضل ان "ما يحصل في الجنوب ليس توطئة لمعركة "، مشيراً الى ان حزب الله لا يزال يضرب تحت سقف لم يخرقه ، وقال: "الستاتيكو سيستمر ".

وقال: " نتنياهو لم تنته معركته بعد وهو يقول لاميركا بعد في معركة لبنان وتفضلوا ساعدوني ".


 
 

وتطرق ابو فاضل لملف الرئاسة معتبراً ان "الاشتراكي اكثر جدية بمبادراته ووليد جنبلاط يخرج دائماً التسويات "، مشيراً الى ان "الدخول الاعتراضي لباسيل لم يتمكن من احداث خرق فهو عزز علاقته من الرئيس بري لكن دخوله الاعتراضي على هذا التحرك لم يكن له نتيجة".

وتابع: "جبران باسيل ليس لديه مرشح، وهو بدأ دون وجود مادة في حركته"، واضاف: "الصيغة الانتخابية ليس لها باب الا اذا كان هناك اسم من الخارج يجري التفاهم عليه لتنتهي العملية".

وقال : "الآن لا يمكن انتخاب رئيس لانه لا يوجد تفاهمات"، مشدداً على ان "الثنائي" لا يزال متمسكاً بفرنجية لأن ورقته لم تسقط بعد و"الممانعة تراهن على تفكك الفريق الآخر ."

سيمون ابو فاضل: ما يحصل في الجنوب ليس توطئة لمعركة... وحزب الله يضرب تحت سقف لم يخرقه بعد

محليات

غزة

جوزفين ديب

سيمون ابو فاضل

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النائب فضل الله: التهويل على لبنان لا ينفع وعلى الادارة الأميركية وقف الحرب على القطاع
06:35

النائب فضل الله: التهويل على لبنان لا ينفع وعلى الادارة الأميركية وقف الحرب على القطاع

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على أن المطلوب من الإدارة الأميركية أمر واحد، وهو وقف الحرب على غزة، لأن القرار بيدها لو كانت جادة، وبدل نقل رسائل التهويل، عليها إبلاغ "نتنياهو" قراراً فعلياً بوقف الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وعندها تتوقف بقية الجبهات بما فيها لبنان، وغير ذلك لن يجدي نفعاً، لأن المقاومة في لبنان لا تخضع للتهديد، وهي مستعدة لكل الاحتمالات، وما تقوم به هو للضغط على حكومة "نتنياهو" كي توقف عدوانها على غزة.

06:35

النائب فضل الله: التهويل على لبنان لا ينفع وعلى الادارة الأميركية وقف الحرب على القطاع

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على أن المطلوب من الإدارة الأميركية أمر واحد، وهو وقف الحرب على غزة، لأن القرار بيدها لو كانت جادة، وبدل نقل رسائل التهويل، عليها إبلاغ "نتنياهو" قراراً فعلياً بوقف الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وعندها تتوقف بقية الجبهات بما فيها لبنان، وغير ذلك لن يجدي نفعاً، لأن المقاومة في لبنان لا تخضع للتهديد، وهي مستعدة لكل الاحتمالات، وما تقوم به هو للضغط على حكومة "نتنياهو" كي توقف عدوانها على غزة.

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