سيمون ابو فاضل: ما يحصل في الجنوب ليس توطئة لمعركة... وحزب الله يضرب تحت سقف لم يخرقه بعد

وشدد ابو فاضل على ان الانتخابات الاميركية هي الطاغية ، وقال: " حكي انه بعد مرحلة غزة يعرف مصير لبنان وجنوب لبنان "، مشيراً الى ان "ايران اليوم بمرحلة انتقالية واسرائيل بمرحلة معركة واميركا في مرحلة انتخابات ".

وتابع : "التفاهمات التي تجري بين اميركا وايران في سلطنة عمان هي للتهدئة وليست للاتفاق وهي لدوزنة المعارك في المنطقة".

ولفت الى ان هناك اتصالات دولية تجري مع قادة حماس ، مضيفاً: "لكن السنوار هو"مقتول حالياً " فهو يعرف انه اذا خرج من غزة واينما ذهب سيتم اغتياله "، مشيراً الى انه "في العقل الاسرائيلي لا يوجد انتصار اذا لم يتم القضاء على السنوار وعلى قادة من حماس".

وفي سياق اعتبر أبو فاضل ان "ما يحصل في الجنوب ليس توطئة لمعركة "، مشيراً الى ان حزب الله لا يزال يضرب تحت سقف لم يخرقه ، وقال: "الستاتيكو سيستمر ".

وقال: " نتنياهو لم تنته معركته بعد وهو يقول لاميركا بعد في معركة لبنان وتفضلوا ساعدوني ".





وتطرق ابو فاضل لملف الرئاسة معتبراً ان "الاشتراكي اكثر جدية بمبادراته ووليد جنبلاط يخرج دائماً التسويات "، مشيراً الى ان "الدخول الاعتراضي لباسيل لم يتمكن من احداث خرق فهو عزز علاقته من الرئيس بري لكن دخوله الاعتراضي على هذا التحرك لم يكن له نتيجة".

وتابع: "جبران باسيل ليس لديه مرشح، وهو بدأ دون وجود مادة في حركته"، واضاف: "الصيغة الانتخابية ليس لها باب الا اذا كان هناك اسم من الخارج يجري التفاهم عليه لتنتهي العملية".

وقال : "الآن لا يمكن انتخاب رئيس لانه لا يوجد تفاهمات"، مشدداً على ان "الثنائي" لا يزال متمسكاً بفرنجية لأن ورقته لم تسقط بعد و"الممانعة تراهن على تفكك الفريق الآخر ."