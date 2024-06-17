تعدّى على عسكري في هذه المنطقة.. وبات بقبضة المخابرات!

في تصرف غير مقبول ومدان، تعرض أحد أفراد الجيش اللبناني لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من الأشخاص، مما أدى إلى طرحه أرضاً وهو يرتدي بزته العسكرية. هذه الحادثة تسيء إلى هيبة المؤسسة العسكرية وتستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين، لحماية كرامة الجيش وأفراده الذين يسهرون على… pic.twitter.com/37ZT8xel2B