تعدّى على عسكري في هذه المنطقة.. وبات بقبضة المخابرات!

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة العبدة – عكار المواطن (ا.ع.) لاعتدائه بالضرب في التاريخ نفسه على أحد عناصر الجيش وهو بالهندام العسكري.
وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٢٤، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة العبدة – عكار المواطن (ا.ع.) لاعتدائه بالضرب في التاريخ نفسه على أحد عناصر الجيش وهو بالهندام العسكري.
بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/AlUFOIFvfn pic.twitter.com/5xxfcwvRjm
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 17, 2024
بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٢٤، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة العبدة – عكار المواطن (ا.ع.) لاعتدائه بالضرب في التاريخ نفسه على أحد عناصر الجيش وهو بالهندام العسكري.
بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/AlUFOIFvfn pic.twitter.com/5xxfcwvRjm
في تصرف غير مقبول ومدان، تعرض أحد أفراد الجيش اللبناني لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من الأشخاص، مما أدى إلى طرحه أرضاً وهو يرتدي بزته العسكرية. هذه الحادثة تسيء إلى هيبة المؤسسة العسكرية وتستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين، لحماية كرامة الجيش وأفراده الذين يسهرون على… pic.twitter.com/37ZT8xel2B
— Chadi Mansour (@chadiman) June 17, 2024
في تصرف غير مقبول ومدان، تعرض أحد أفراد الجيش اللبناني لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من الأشخاص، مما أدى إلى طرحه أرضاً وهو يرتدي بزته العسكرية. هذه الحادثة تسيء إلى هيبة المؤسسة العسكرية وتستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين، لحماية كرامة الجيش وأفراده الذين يسهرون على… pic.twitter.com/37ZT8xel2B
أشار الرئيس الأسبق للحزب الاشتراكي الديمقراطي"، وليد جنبلاط، اليوم الاثنين، في منشور له عبر "اكس"، انه "أشعر بالخجل الشديد من هذه الصورة لدرجة أن الدروز من فلسطين يرفعون صور السلطان الأطرش وكمال جنبلاط خلف العلم الإسرائيلي الذي يغطي نعش جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي".
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، مساء اليوم الإثنين، أن التقييمات تشير إلى أن الحرب في غزة لم تتمدد لتشمل إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أن واشنطن تحثّ على تلافي التصعيد في المنطقة.