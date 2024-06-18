الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين يصل الى بيروت

الأستاذ في العلاقات الدولية خطار أبو دياب لـ هنا بيروت: التعويل على قمة النورماندي أمر مبالغ به والمنطقة بصدد إعادة تركيبها والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان كان الأكثر صدقاً وهو حذّر من زوال لبنان السياسي