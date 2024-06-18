معلومات الجديد: هوكستين التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزة قبل توجهه الى عين التينة واللقاء دام نصف ساعة

معلومات الجديد: هوكستين يحمل معه في جولته رسالة إسرائيلية شديدة اللهجة وأكثر خطورة من الرسائل الماضية بضرورة التفاوض ووقف إطلاق النار على الحدود والا فإن التصعيد سيصبح حتمياً