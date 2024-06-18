هوكستين من عين التينة: الوضع على الحدود في غاية الخطورة

واشار هوكستين الى ان "ان النزاع المستمرّ حول جانبي الخطّ الأزرق استمرّ طويلاً ومن مصلحة الجميع وقفه والوضع دقيق جدا في لبنان".

واضاف: "وقف إطلاق النّار ينهي الحرب ويفتح المجال للحلول الدّبلوماسيّة، وهذا قد يضع أيضًا حدًّا للنّزاع على طول الخط الأزرق".

وقال: "الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل في غاية الخطورة ونسعى لوقف التصعيد تفاديا لحرب كبيرة".

وتابع الموفد الاميركي ان "النّزاع على طول الخطّ الأزرق بين "حزب الله" وإسرائيل قد استمرّ لوقت كاف".

واضاف: "التّهدئة على الحدود ستسمح بعودة السكان إلى جنوب لبنان وشمال إسرائيل"، موضحًا أنّ "المحادثات الّتي أجريتها اليوم في بيروت وأمس في اسرائيل، هدفها تجنّب التّصعيد أكثر وتوسعة الحرب".