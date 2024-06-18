إحباط عملية تهريب مخدرات من بيروت إلى دولة عربية... مسافرة خبّأتها في حقيبة سفرها

واضافت ان كمية الحشيش كانت مخبأة داخل حقيبة الشحن الخاصة بمسافرة، وتدعى ف. م. (مواليد عام 1998، مصرية).

وجرى استماعها، وأودعت مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، للتّوسّع بالتّحقيق معها، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.